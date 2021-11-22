В горевшем на юго-востоке Москвы хостеле проживало не менее 150 граждан стран СНГ

В трёхэтажном хостеле на юго-востоке Москвы, где ночью произошёл пожар, проживало не менее 150 граждан стран СНГ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

"На момент пожара в хостеле на Волгоградском проспекте проживали 150 граждан стран СНГ", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что здание было построено в 1939 году, его владельцем является ООО "Волгоградка молл". В свою очередь, в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что в помещении хостела находились газовые баллоны. В ГУ МЧС России по Москве уточнили, что пожарным удалось спасти 30 человек, ещё 120 были эвакуированы.