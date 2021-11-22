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В горевшем на юго-востоке Москвы хостеле проживало не менее 150 граждан стран СНГ

Сообщается, что здание было построено в 1939 году, его владельцем является ООО "Волгоградка молл". В помещении находились газовые баллоны.

22 ноября, 07:33

Фото © ГУ МЧС по Москве

В трёхэтажном хостеле на юго-востоке Москвы, где ночью произошёл пожар, проживало не менее 150 граждан стран СНГ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

"На момент пожара в хостеле на Волгоградском проспекте проживали 150 граждан стран СНГ", — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что здание было построено в 1939 году, его владельцем является ООО "Волгоградка молл". В свою очередь, в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что в помещении хостела находились газовые баллоны. В ГУ МЧС России по Москве уточнили, что пожарным удалось спасти 30 человек, ещё 120 были эвакуированы.

Ранее Лайф сообщал, что три человека пострадали при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы. Как уточнили в ГУ МЧС РФ по столице, в 00:57 возгорание удалось ликвидировать. Прокуратура города начала проверку по факту ЧП.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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