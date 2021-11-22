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До пяти возросло число жертв при таране толпы на рождественском параде в Висконсине

По данным правоохранителей, в результате инцидента пострадало более 40 человек. При этом уточняется, что эти данные могут меняться по мере сбора дополнительной информации.

22 ноября, 06:56
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MunishDass/status/1462669507462373377" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MunishDass</a></p>

Фото © Twitter / MunishDass

В результате наезда автомобиля на толпу во время рождественского парада в американском Висконсине погибло пять человек. Такие данные приводятся в заявлении, опубликованном на странице местной полиции в "Фейсбуке".

"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали", — уточнили правоохранители.

Паника и крики: Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине

Паника и крики: Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине

Отмечается, что эти данные могут меняться по мере сбора дополнительной информации, так как многие люди самостоятельно обратились в местные больницы. Также сообщается, что улица, на которой произошла трагедия, будет закрыта до полудня следующего дня.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем при таране толпы на рождественском параде в Висконсине. В полиции также рассказали о задержании человека, "представляющего интерес для следствия". Он ли находился за рулём, не раскрывается. СМИ также сообщили, что после наезда автомобиля в толпе прозвучали выстрелы. Подтверждения этому от официальных органов пока не поступало.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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