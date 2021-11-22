До пяти возросло число жертв при таране толпы на рождественском параде в Висконсине
По данным правоохранителей, в результате инцидента пострадало более 40 человек. При этом уточняется, что эти данные могут меняться по мере сбора дополнительной информации.
Фото © Twitter / MunishDass
В результате наезда автомобиля на толпу во время рождественского парада в американском Висконсине погибло пять человек. Такие данные приводятся в заявлении, опубликованном на странице местной полиции в "Фейсбуке".
"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали", — уточнили правоохранители.
Отмечается, что эти данные могут меняться по мере сбора дополнительной информации, так как многие люди самостоятельно обратились в местные больницы. Также сообщается, что улица, на которой произошла трагедия, будет закрыта до полудня следующего дня.
Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем при таране толпы на рождественском параде в Висконсине. В полиции также рассказали о задержании человека, "представляющего интерес для следствия". Он ли находился за рулём, не раскрывается. СМИ также сообщили, что после наезда автомобиля в толпе прозвучали выстрелы. Подтверждения этому от официальных органов пока не поступало.
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