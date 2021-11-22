До пяти возросло число жертв при таране толпы на рождественском параде в Висконсине

В результате наезда автомобиля на толпу во время рождественского парада в американском Висконсине погибло пять человек. Такие данные приводятся в заявлении, опубликованном на странице местной полиции в "Фейсбуке".

"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали", — уточнили правоохранители.

Отмечается, что эти данные могут меняться по мере сбора дополнительной информации, так как многие люди самостоятельно обратились в местные больницы. Также сообщается, что улица, на которой произошла трагедия, будет закрыта до полудня следующего дня.