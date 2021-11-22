Паника и крики: Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине
Что привело к инциденту, пока не ясно. О задержании водителя полиция ещё не сообщала.
Кадр из видео © Twitter / TaylorLumpkinTV
Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине. Видео © Twitter / TaylorLumpkinTV
В соцсетях появилось видео тарана толпы на рождественском параде в городе Уокешо (штат Висконсин, США).
На кадрах видно красный внедорожник, который сзади въезжает в марширующую процессию музыкантов. Люди в панике начинают разбегаться. Что привело к инциденту, пока не ясно. По предварительным данным, в результате ЧП пострадало 30 человек. Журналистка телеканала WISN12 Кортни Сиск сообщила в "Твиттере", что среди них были участницы коллектива "Танцующие бабушки".
Один из свидетелей происшествия в беседе с изданием Milwaukee Journal Sentinel рассказал, что таран случился, когда парад уже заканчивался.
"Мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — отметил очевидец.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что после наезда автомобиля в толпе прозвучали выстрелы. Подтверждения этому от официальных органов пока не поступало.
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