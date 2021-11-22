Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине. Видео © Twitter / TaylorLumpkinTV

В соцсетях появилось видео тарана толпы на рождественском параде в городе Уокешо (штат Висконсин, США).

На кадрах видно красный внедорожник, который сзади въезжает в марширующую процессию музыкантов. Люди в панике начинают разбегаться. Что привело к инциденту, пока не ясно. По предварительным данным, в результате ЧП пострадало 30 человек. Журналистка телеканала WISN12 Кортни Сиск сообщила в "Твиттере", что среди них были участницы коллектива "Танцующие бабушки".

Один из свидетелей происшествия в беседе с изданием Milwaukee Journal Sentinel рассказал, что таран случился, когда парад уже заканчивался.

"Мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — отметил очевидец.