Автомобиль протаранил толпу на рождественском параде в Висконсине
По предварительным данным, пострадало как минимум 30 человек. О погибших пока не сообщается.
Кадр из видео © Twitter / bennyjohnson
В городе Уокешо (штат Висконсин, США) автомобиль на высокой скорости въехал в рождественскую процессию. Об этом сообщает телеканал CBS.
По предварительным данным, пострадало как минимум 30 человек. О погибших пока не сообщается. По данным СМИ, после тарана в толпе прозвучали выстрелы. Людей эвакуируют. Подробности инцидента устанавливаются.
В соцсетях появились кадры, как машина несётся по направлению к толпе. При этом сам момент столкновения в объектив камеры не попал.
Автомобиль протаранил рождественскую процессию в Висконсине. Видео © Twitter / bennyjohnson
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