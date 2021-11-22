Автомобиль протаранил толпу на рождественском параде в Висконсине

В городе Уокешо (штат Висконсин, США) автомобиль на высокой скорости въехал в рождественскую процессию. Об этом сообщает телеканал CBS.

По предварительным данным, пострадало как минимум 30 человек. О погибших пока не сообщается. По данным СМИ, после тарана в толпе прозвучали выстрелы. Людей эвакуируют. Подробности инцидента устанавливаются.

В соцсетях появились кадры, как машина несётся по направлению к толпе. При этом сам момент столкновения в объектив камеры не попал.