В Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте

В Татарстане с 22 ноября начала действовать система пропуска по QR-кодам во всём общественном транспорте. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С понедельника лицам старше 18 лет для поездок в метро, автобусах или на электротранспорте нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, перенесённом за последние полгода заболевании или медотводе. В легковом такси и на межрегиональных маршрутах можно ездить по старым правилам. Ранее глава Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков уточнил, что QR-коды будут проверять на входе, при оплате проезда или на остановках.

Также с 22 ноября в регионе временно приостанавливается действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, на автовокзалах вводится временный запрет на продажу билетов лицам от 18 лет на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения без предъявления QR-кода.