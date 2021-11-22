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В Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте

Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры.

21 ноября, 23:40

Фото © ТАСС / Егор Алеев

В Татарстане с 22 ноября начала действовать система пропуска по QR-кодам во всём общественном транспорте. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С понедельника лицам старше 18 лет для поездок в метро, автобусах или на электротранспорте нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, перенесённом за последние полгода заболевании или медотводе. В легковом такси и на межрегиональных маршрутах можно ездить по старым правилам. Ранее глава Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков уточнил, что QR-коды будут проверять на входе, при оплате проезда или на остановках.

Минтранс: Требования о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании

Минтранс: Требования о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании

Также с 22 ноября в регионе временно приостанавливается действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, на автовокзалах вводится временный запрет на продажу билетов лицам от 18 лет на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения без предъявления QR-кода.

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Депутат объяснил, почему введение QR-кодов на транспорте выгодно для россиян

Напомним, 11 ноября стало известно, что Татарстан введёт QR-коды для всех видов транспорта. Этот регион РФ стал первым, где приняли такие меры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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