Отоларинголог Рязанцев связал потерю обоняния при ковиде с утратой либидо

Один из самых известных симптомов коронавируса — потеря обоняния — отражается на всём здоровье, включая либидо. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главный отоларинголог по Северо-Западному федеральному округу Сергей Рязанцев.

"Возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо", — отметил медик в эфире радио "Россия".

Обоняние, по словам эксперта, очень тесно связано с сексуальной системой. В то же время этот вопрос очень спекулятивный. Большинство животных не может жить без феромонов, но "человек не собачка", подчеркнул Рязанцев, и в сексуальной сфере у него очень большое влияние имеет вторичная система. Стопроцентная потеря обоняния крайне редко ведёт к половой дисфункции, пояснил специалист.

По словам отоларинголога, вопрос потери обоняния при CoViD-19 ещё не до конца изучен.

"Это, скорее всего, поражение самого обонятельного нерва или подкорковых структур. Что для нас непонятно — то, что это явление обратимо, причём практически в ста процентах случаев", — отметил доктор.

При потере обоняния врач порекомендовал заниматься его восстановлением через обратную биологическую связь, то есть регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов. Желательно не содержащих спирт. Это может быть роза, апельсин или кофе.

"То есть происходит такая же тренировка, как после тяжёлого постельного режима тренируем нашу мышечную систему", — заключил эксперт.