Невролог Тургунхужаев раскрыл ещё одно загадочное последствие ковида

Около 10% людей, переболевших коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу. Об этом рассказал главный невролог сети клиник "Семейная" Ойбек Тургунхужаев. Это заболевание, по словам медика, называется фибромиалгия.

"Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове", — сказал врач в эфире радио Sputnik.

Эксперт призвал пациентов с болевым синдромом проконсультироваться со специалистом. По его словам, если диагностика не выявит какой-либо воспалительной реакции, то причиной проблемы наверняка является дисфункция нервной системы из-за ковида.

"В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После CoViD-19 эта система может не работать", — подчеркнул невролог.

По его словам, инфекция способна провоцировать изменения в функционировании эмоциональной, эндокринной и противоболевой систем. Лечение заключается в применении препаратов, направленных на нейропатическую боль. Используется два типа лекарств: противоэпилептические препараты и антидепрессанты с обезболивающим действием. Иногда к ним добавляется психотерапия хронической боли и лечебная физкультура.

Чтобы обезопасить себя от таких неприятных последствий ковида, врач рекомендует вакцинироваться.