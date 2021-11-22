В Якутию пришли 45-градусные морозы

В Якутии 22 ноября зафиксировали морозы до 45 градусов. В числе населённых пунктов республики, где регистрируется такая погода, отмечается село Батамай Кобяйского улуса. Такие данные приводит сайт Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

"Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью один метр в секунду", — сообщается в сводке.

При этом в столице республики — Якутске — зафиксировали минус 33–35 градусов, без осадков. По данным синоптиков, утром местных жителей местами ожидал туман и переменный ветер 1–3 метра в секунду.