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В Якутию пришли 45-градусные морозы

При этом, согласно данным синоптиков, в столице республики — минус 33–35 градусов, без осадков.

22 ноября, 06:08

Фото © Instagram / doomer_mr

В Якутии 22 ноября зафиксировали морозы до 45 градусов. В числе населённых пунктов республики, где регистрируется такая погода, отмечается село Батамай Кобяйского улуса. Такие данные приводит сайт Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

"Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью один метр в секунду", — сообщается в сводке.

При этом в столице республики — Якутске — зафиксировали минус 33–35 градусов, без осадков. По данным синоптиков, утром местных жителей местами ожидал туман и переменный ветер 1–3 метра в секунду.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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