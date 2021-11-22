Китайские испытания с запуском гиперзвукового оружия "застигли врасплох" Пентагон

Проведённые Китаем в июле тестовые пуски гиперзвукового летательного аппарата "застигли врасплох" военных Пентагона, поскольку КНР применила неизвестные американской стороне технологии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе испытаний над водами Южно-Китайского моря летательный аппарат сумел развить скорость, которая по меньшей мере в пять раз превышает скорость звука, и в это же время произвести запуск. Как сообщает газета, ранее ни одна страна не могла это сделать.

Специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) так и не нашли ответа на вопрос, каким образом Китай смог добиться этого. Кроме того, американская сторона не смогла узнать, какой именно снаряд запустил летательный аппарат. Однако указывается, что он не имел очевидную цель и в итоге просто упал в воду.

По мнению некоторых экспертов Пентагона, китайский летательный аппарат — это ракета класса "воздух-воздух". Также предполагается, что конечная цель новой технологии — уничтожение систем противоракетной обороны, чтобы у них не получилось перехватить гиперзвуковое оружие. Эксперты считают, что таким образом Китай продвинулся значительно дальше США и России в сфере подобных разработок.

Отмечается, что летательный аппарат запустили с помощью ракеты "системы орбитальной бомбардировки". Она способна пролететь над Южным полюсом, вне досягаемости систем ПРО США, которые, в свою очередь, фокусируются на угрозах со стороны Северного полюса. Так, у Китая имеется больше возможностей поражать цели в Соединённых Штатах.