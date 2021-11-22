Россиян предупредили о перебоях с поставками товаров из-за кризиса в Белоруссии

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), в который входят, например, Danone, Mars, Metro, PepsiCo и другие, предупредил о перебоях с поставками товаров из-за проблем с автоперевозками из Европы в Россию, возникших в связи с миграционным кризисом в Белоруссии. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо КСИИ на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте Бобровники образовалась 25-километровая пробка из грузовиков. Этот транспортный коллапс может привести к тому, что россияне столкнутся с временным дефицитом товаров, а также ростом цен на некоторую продукцию. Через эту границу проходит около 10% импорта РФ, включая товары первой необходимости, медизделия, сырьё, компоненты, упаковку и оборудование.