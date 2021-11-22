Цены на красную икру в России поднялись до исторического максимума

В октябре 2021 года средняя розничная цена за килограмм лососёвой икры превысила пять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Как пишет РБК, это исторический максимум за всю историю наблюдений — с 2000 года. Красная рыба в октябре также подорожала — на 16%. Цена за один килограмм лососёвых рыб увеличилась до 845,3 рубля.

Отмечается, что за 20 лет цены на икру увеличились в 7,4 раза. В октябре 2000 года килограмм продукта стоил 675,2 рубля. При этом рост цен происходит на фоне увеличения добычи. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, на Камчатке в этом году показатели улова стали одними из самых рекордных, превысив 533 тысячи тонн, что на 80% больше, чем в прошлом году. Также он утверждает, что отпускная стоимость не растёт, а, напротив, снижается.

В Росрыболовстве тоже говорят о падении оптовых цен, а рост розничных объясняют традиционным ажиотажем перед Новым годом, который искусственно создают спекулянты. В ведомстве заверяют, что дефицита продукта не будет, ведь потребности внутреннего рынка оцениваются в 16–17,5 тысячи тонн, в то время как производство только за девять месяцев этого года превысило данный показатель на 25%.

"Судя по вылову, цены должны быть ниже, но на рынке явный ажиотаж", — согласился президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе "Моремания" Виталий Корнев.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин считает, что сейчас в опте качественной икры дешевле 3,6 тысячи рублей не найти, даже несмотря на рост производства. По его словам, уже начался предновогодний ажиотаж, все решили заработать. Эксперт прогнозирует снижение цен не раньше января.

По мнению Зверева, на подорожание продукта влияет почти двукратное повышение стоимости перевозки. Доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центр России увеличилась с 12–13 до 25–27 рублей за килограмм. Фомин не согласился с коллегой, отметив, что логистика действительно подорожала, но её доля в стоимости более дорогой красной икры небольшая.

Ретейлер X5 Group ("Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель") заявил, что сдерживает закупочные цены за счёт экономии затрат, поэтому изменения происходят "максимально комфортно для потребителей".