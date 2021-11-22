Более 1,7 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за циклона

В Приморском крае непогода оставила без электричества более 1,7 тысячи жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На Приморский край обрушился мощный циклон. Видео © t.me / dpskontrol_125rus

"Как доложил директор филиала ДРСК Егор Мухин, энергетики сформировали 115 бригад с техникой. Сейчас специалисты ликвидируют технологические нарушения, 1720 человек в населённых пунктах остаются без света", — рассказала пресс-служба после совещания губернатора края Олега Кожемяко с главами муниципалитетов и профильных ведомств.

Вечером 21 ноября и в ночь на 22-е в регионе прошёл умеренный, местами сильный снегопад, а также снег с дождём. Скорость ветра на мысах южного побережья достигала 25–30 м/с. В Приморье 22–23 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем, по данным метеорологов, циклон смещается в сторону Хабаровского края.

"Минувшей ночью он прошёл Корейский полуостров, и, по данным на 7:00 22 ноября (00:00 мск), центр циклона находился над Владивостоком. <...> Сегодня циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении, через территорию Приморского на Хабаровский край", — сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Также непогода не оставила без внимания Камчатку. В Петропавловске-Камчатском за сутки выпала месячная норма осадков — около 100 мм, сообщила врио главы города Юлия Иванова. Жителей Сахалина также предупредили о высокой вероятности сильного ливня и ураганном ветре.