Переболевший коронавирусом может столкнуться с новой проблемой — заиканием. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

"Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при CoViD-19 может быть почти всё. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь", — приводит слова Хорошева Ura.ru.

По словам медика, также там может возникнуть воспаление, потому что ковид способен непосредственно проникать в эту группу клеток. Кроме того, вирус может вызвать тромбоз, ишемию и инфаркт клеток. Хорошев сравнил ковид с рассеянным склерозом.

"Склероз называют обезьяной всех болезней. У человека может проявляться почти любая неврологическая симптоматика. То же самое можно сказать про коронавирус... Самое страшное — может провоцировать массивное тромбообразование. Они могут забить любые участки сосудистого русла", — подчеркнул специалист.

Вирусные заболевания могут влиять на организм совершенно разными способами, отметила врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко. Эксперт уточнила, что могут быть проблемы с терморегуляцией, сосудистые проблемы, нарушение сна и бодрствования. Струценко призналась, что не встречала случаев заикания из-за CoViD-19, и предположила, что этому есть другое объяснение.

"Это может быть что угодно, начиная с тика диафрагмы и заканчивая влиянием на центральную нервную систему. Нужно разбираться в каждом отдельном случае. Системная инфекция требует ещё более подробного изучения", — пояснила невролог.