Читатели американского издания The Washington Post с иронией отреагировали на статью, автор которой сравнил Украину с "зубастой козой".

Журналист Дэвид Игнатиус привёл такой эпитет в своей публикации, посвящённой попыткам Вашингтона предостеречь Кремль от "активных действий" в отношении Украины, пишет ИноСМИ.

"Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надёжной национальной армии. Хвалёная украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащённая, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, — это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится", — выразил своё мнение Andrew Clifford.

Другой читатель, Gezhou, предположил, что США взяли на себя слишком много в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке. Пользователь George Cornell добавил, что американцам не нужна война с Россией и они не готовы сражаться за Украину.

"А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своём уме?" — задал вопрос Cornell.