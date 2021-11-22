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Американцы высмеяли сравнение Украины с "зубастой козой"

Журналист Дэвид Игнатиус использовал такое сравнение в своей статье, посвящённой попыткам Вашингтона предостеречь Кремль от "активных действий" в отношении Незалежной.

22 ноября, 02:29

Фото © ТАСС / Zuma

Читатели американского издания The Washington Post с иронией отреагировали на статью, автор которой сравнил Украину с "зубастой козой".

Журналист Дэвид Игнатиус привёл такой эпитет в своей публикации, посвящённой попыткам Вашингтона предостеречь Кремль от "активных действий" в отношении Украины, пишет ИноСМИ.

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"Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надёжной национальной армии. Хвалёная украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащённая, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, — это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится", — выразил своё мнение Andrew Clifford.

Другой читатель, Gezhou, предположил, что США взяли на себя слишком много в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке. Пользователь George Cornell добавил, что американцам не нужна война с Россией и они не готовы сражаться за Украину.

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"А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своём уме?" — задал вопрос Cornell.

Ранее американский генерал Бен Ходжес назвал условие для создания военных баз США на Украине. По его словам, если они там появятся, не имея какой-либо понятной стратегии, то для реальных союзников наступят тяжёлые времена.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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