В Ростовской области проверят мясо, которым могла отравиться семья из шести человек
В результате происшествия погибли двое детей. Четверо выживших сейчас находятся в реанимации.
Фото © Pixabay
Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое могло стать причиной отравления семьи в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Причины отравления выясняются. Специалисты отобрали пробы, в том числе домашнего мяса, которое сегодня ела вся семья", — сообщил собеседник агентства.
Как уточняется, по факту отравления заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Напомним, ранее в Ростовской области отравилась семья из шести человек, двое детей погибли. Четверо выживших сейчас находятся в реанимационном отделении больницы.
Комментариев: 0