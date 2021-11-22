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В Ростовской области проверят мясо, которым могла отравиться семья из шести человек

В результате происшествия погибли двое детей. Четверо выживших сейчас находятся в реанимации.

22 ноября, 02:15

Фото © Pixabay

Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое могло стать причиной отравления семьи в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Причины отравления выясняются. Специалисты отобрали пробы, в том числе домашнего мяса, которое сегодня ела вся семья", — сообщил собеседник агентства.

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Как уточняется, по факту отравления заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, ранее в Ростовской области отравилась семья из шести человек, двое детей погибли. Четверо выживших сейчас находятся в реанимационном отделении больницы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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