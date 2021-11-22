В Ростовской области проверят мясо, которым могла отравиться семья из шести человек

Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое могло стать причиной отравления семьи в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Причины отравления выясняются. Специалисты отобрали пробы, в том числе домашнего мяса, которое сегодня ела вся семья", — сообщил собеседник агентства.

Как уточняется, по факту отравления заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".