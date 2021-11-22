Глава центра Гамалеи Гинцбург оценил возможность создания "долгосрочной" вакцины от ковида
По словам учёного, разработчики "Спутника V" очень надеялись, что препарат будет действовать не один год и не два. Однако новые штаммы изменили правила игры.
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Изобретение вакцины от коронавируса, которая будет действовать 5–10 лет, зависит от штаммов ковида. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Срок действия "Спутника V" против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются, по всей видимости, очень долго. Но штамм изменился так, что он ушёл из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти", — приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".
Поэтому, отметил специалист, вакцинироваться приходится раз в полгода. По словам Гинцбурга, в будущем всё зависит от того, что "новенького эволюция подкинет в плане патогенов".
Ранее стало известно, что в центре Чумакова разрабатывают две вакцины от штамма ковида "дельта" — "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби". При этом эксперты больше склоняются ко второй.
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