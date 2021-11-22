Глава центра Гамалеи Гинцбург оценил возможность создания "долгосрочной" вакцины от ковида

"Срок действия "Спутника V" против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются, по всей видимости, очень долго. Но штамм изменился так, что он ушёл из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти", — приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".