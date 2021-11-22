Глава ФНС Егоров заявил о планах отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

"Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев", — сказал Егоров в интервью РБК.

По информации ФНС, ежегодно россияне подают около 14 миллионов таких документов. Глава ведомства отметил, что возможность отказаться от деклараций зависит от доступа налоговиков к данным.

Егоров добавил, что для доверительного взаимодействия с плательщиками ФНС должна не только выполнять контрольную функцию, но и автоматизировать сервисы.

"Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году", — сообщил руководитель ФНС.