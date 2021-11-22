Адмирал Попов заявил, что подлодка "Курск" затонула при столкновении с субмариной НАТО

Командующий Северным флотом в 1999–2001 годах адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" в 2000 году затонула при столкновении с субмариной НАТО.

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо манёвр "Курска" привёл к потере контакта", — сказал Попов в беседе с РИА "Новости".

Адмирал добавил, что с вероятностью 90% знает название подводной лодки альянса, но не будет публично его оглашать без доказательств.

Стоит отметить, что ещё в 2000 году Попов говорил о столкновении "Курска" с неустановленной подводной лодкой. Однако тогда адмирал не указал принадлежность субмарины. Согласно данным российских и зарубежных СМИ, в районе крушения находились атомные подлодки ВМС США Memphis и Toledo и британская Splendid.