Адмирал Попов заявил, что подлодка "Курск" затонула при столкновении с субмариной НАТО
Экс-главком Северного флота отметил, что с вероятностью 90% знает название подводной лодки альянса, но не будет публично его оглашать без доказательств.
Фото © ИТАР-ТАСС / Семён Майстерман
Командующий Северным флотом в 1999–2001 годах адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" в 2000 году затонула при столкновении с субмариной НАТО.
"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо манёвр "Курска" привёл к потере контакта", — сказал Попов в беседе с РИА "Новости".
Адмирал добавил, что с вероятностью 90% знает название подводной лодки альянса, но не будет публично его оглашать без доказательств.
Стоит отметить, что ещё в 2000 году Попов говорил о столкновении "Курска" с неустановленной подводной лодкой. Однако тогда адмирал не указал принадлежность субмарины. Согласно данным российских и зарубежных СМИ, в районе крушения находились атомные подлодки ВМС США Memphis и Toledo и британская Splendid.
Подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официально причиной крушения был назван взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К 20-летию со дня катастрофы Лайф снял документальный фильм.
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