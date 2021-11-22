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Один человек погиб при таране толпы на рождественском параде в Висконсине

В полиции сообщили о задержании человека, "представляющего интерес для следствия". Он ли находился за рулём, не раскрывается.

22 ноября, 01:54

Фото © Twitter / JackPosobiec

Один человек погиб при таране толпы на рождественском параде в Висконсине. Видео © Instagram / torontoguycody / poodiemac213 / Twitter / TaylerUSA

Как минимум один человек погиб при наезде автомобиля на толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин, США). Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей власти.

В свою очередь, начальник местного полицейского управления уточнил, что в результате происшествия пострадало 20 человек. По его словам, сейчас угроза уже миновала, автомобиль найден. Также задержан человек, "представляющий интерес для следствия". Он ли находился за рулём, не раскрывается.

Паника и крики: Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине

Паника и крики: Появилось видео тарана толпы на рождественском параде в Висконсине

Напомним, ранее СМИ сообщили, что после наезда автомобиля в толпе прозвучали выстрелы. Подтверждения этому от официальных органов пока не поступало.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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