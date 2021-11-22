Один человек погиб при таране толпы на рождественском параде в Висконсине
В полиции сообщили о задержании человека, "представляющего интерес для следствия". Он ли находился за рулём, не раскрывается.
Фото © Twitter / JackPosobiec
Один человек погиб при таране толпы на рождественском параде в Висконсине. Видео © Instagram / torontoguycody / poodiemac213 / Twitter / TaylerUSA
Как минимум один человек погиб при наезде автомобиля на толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин, США). Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей власти.
В свою очередь, начальник местного полицейского управления уточнил, что в результате происшествия пострадало 20 человек. По его словам, сейчас угроза уже миновала, автомобиль найден. Также задержан человек, "представляющий интерес для следствия". Он ли находился за рулём, не раскрывается.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что после наезда автомобиля в толпе прозвучали выстрелы. Подтверждения этому от официальных органов пока не поступало.
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