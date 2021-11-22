Один человек погиб при таране толпы на рождественском параде в Висконсине. Видео © Instagram / torontoguycody / poodiemac213 / Twitter / TaylerUSA

Как минимум один человек погиб при наезде автомобиля на толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин, США). Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей власти.

В свою очередь, начальник местного полицейского управления уточнил, что в результате происшествия пострадало 20 человек. По его словам, сейчас угроза уже миновала, автомобиль найден. Также задержан человек, "представляющий интерес для следствия". Он ли находился за рулём, не раскрывается.