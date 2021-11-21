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В Ростовской области отравилась семья из шести человек, двое детей погибли

Четверо выживших сейчас находятся в реанимационном отделении больницы.

21 ноября, 17:03
<p>Фото © <a href="https://rostov.sledcom.ru/news/item/1631024/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Ростовской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Ростовской области

Следователи в городе Новошахтинске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после того, как неустановленным веществом отравилась семья из шести человек.

"В правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела семилетней девочки. Её восьмилетняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась", — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что погибшие дети воспитывались в приёмной семье. В настоящее время остальные члены семьи (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей) находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.

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А ранее Лайф рассказывал, что заместитель гендиректора Мособлгаза скончался от вероятного отравления неизвестным веществом после семейного отдыха в Египте. Рядом с ним в бессознательном состоянии обнаружили его супругу и двоих пятилетних детей. Всех троих удалось спасти, их госпитализировали.

Семье насмерть отравившегося топ-менеджера Мособлгаза стало плохо ещё на отдыхе в Египте

Семье насмерть отравившегося топ-менеджера Мособлгаза стало плохо ещё на отдыхе в Египте

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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