В Ростовской области отравилась семья из шести человек, двое детей погибли
Четверо выживших сейчас находятся в реанимационном отделении больницы.
Фото © СУ СКР по Ростовской области
Следователи в городе Новошахтинске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после того, как неустановленным веществом отравилась семья из шести человек.
"В правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела семилетней девочки. Её восьмилетняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась", — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что погибшие дети воспитывались в приёмной семье. В настоящее время остальные члены семьи (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей) находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.
А ранее Лайф рассказывал, что заместитель гендиректора Мособлгаза скончался от вероятного отравления неизвестным веществом после семейного отдыха в Египте. Рядом с ним в бессознательном состоянии обнаружили его супругу и двоих пятилетних детей. Всех троих удалось спасти, их госпитализировали.
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