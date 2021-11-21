В Ростовской области отравилась семья из шести человек, двое детей погибли

Следователи в городе Новошахтинске возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после того, как неустановленным веществом отравилась семья из шести человек.

"В правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела семилетней девочки. Её восьмилетняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась", — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что погибшие дети воспитывались в приёмной семье. В настоящее время остальные члены семьи (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей) находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.