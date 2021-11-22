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Эндокринолог Шокур рассказала о способности ковида провоцировать сахарный диабет

Чем больше степень повреждения клеток, производящих инсулин, тем выше вероятность развития заболевания.

22 ноября, 01:39

Фото © ТАСС / imago images / Martin Bäuml Fotode

Как известно, у пациентов с хроническими заболевания, в том числе сахарным диабетом, повышается риск заражения коронавирусом. Однако недавно выяснилось, что эта ассоциация имеет и обратный характер — ковид может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур.

"На втором году борьбы с CoViD-19 учёные выяснили, что тяжёлое и среднетяжёлое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2, которые есть не только в лёгких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", — приводит слова медика РИА "Новости".

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Из-за этого, отметила эксперт, бета-клетки поджелудочной, ответственные за производство инсулина и снижение уровня глюкозы в крови, становятся мишенями для вируса, который их разрушает. И чем больше степень повреждения, тем выше вероятность развития сахарного диабета.

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Шокур добавила, что вызываемое коронавирусом состояние сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода.

"Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается — и повышается инсулинорезистентность", — пояснила эндокринолог.

При этом побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения ковида связаны с повышением уровня глюкозы в крови.

Ранее вскрытие пациентов с ковидом показало, как вирус "пожирает" лёгкие. Исследователи выяснили, как распространяется инфекция, почему она провоцирует тромбоз и каким способом манипулирует иммунной системой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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