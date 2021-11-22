Эндокринолог Шокур рассказала о способности ковида провоцировать сахарный диабет

Как известно, у пациентов с хроническими заболевания, в том числе сахарным диабетом, повышается риск заражения коронавирусом. Однако недавно выяснилось, что эта ассоциация имеет и обратный характер — ковид может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур.

"На втором году борьбы с CoViD-19 учёные выяснили, что тяжёлое и среднетяжёлое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2, которые есть не только в лёгких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", — приводит слова медика РИА "Новости".

Из-за этого, отметила эксперт, бета-клетки поджелудочной, ответственные за производство инсулина и снижение уровня глюкозы в крови, становятся мишенями для вируса, который их разрушает. И чем больше степень повреждения, тем выше вероятность развития сахарного диабета.

Шокур добавила, что вызываемое коронавирусом состояние сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода.

"Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается — и повышается инсулинорезистентность", — пояснила эндокринолог.

При этом побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения ковида связаны с повышением уровня глюкозы в крови.