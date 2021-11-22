"Программа "Сфера": Рогозин анонсировал появление российского интернета из космоса в 2024 году
Глава "Роскосмоса" отметил, что госкорпорация уже получила первые средства на формирование научно-технического задела. Часть из них пойдёт на создание лётных прототипов аппаратов "Скиф" и "Марафон".
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2024 году программа "Сфера" позволит России получить интернет из космоса.
"Если всё пойдёт так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса", — приводит его слова ТАСС.
Глава "Роскосмоса" отметил, что госкорпорация уже получила первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В 2022 году будет выделено ещё семь миллиардов рублей. Деньги пойдут на разработку двух лётных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). А вторая часть средств будет потрачена на закупку ракет-носителей для выведения в 2024 году спутников связи "Экспресс-РВ".
Президент России Владимир Путин рассказал о программе "Сфера" в 2018 году. Глава государства отметил, что РФ планирует запустить свыше 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.
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