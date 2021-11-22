Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2024 году программа "Сфера" позволит России получить интернет из космоса.

"Если всё пойдёт так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса", — приводит его слова ТАСС.

Глава "Роскосмоса" отметил, что госкорпорация уже получила первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В 2022 году будет выделено ещё семь миллиардов рублей. Деньги пойдут на разработку двух лётных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). А вторая часть средств будет потрачена на закупку ракет-носителей для выведения в 2024 году спутников связи "Экспресс-РВ".