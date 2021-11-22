Врач Саакашвили Кипшидзе призвал привлечь к лечению экс-президента психиатра

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в ходе лечения потребуется помощь психолога и психиатра. Об этом заявил его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра", — сказал доктор в беседе с журналистами после того, как посетил Саакашвили в военном госпитале в Гори.

Кипшидзе допустил, что придётся привлечь специалистов из-за рубежа. Говоря о состоянии экс-президента в целом, врач отметил, что угрозы остаются.

"Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. <...> Продолжает лечение (Саакашвили. — Прим. Лайфа), отмечается общая слабость, головная боль, скачет давление, — рассказал медик, добавив, что врачи обеспокоены психическим состоянием бывшего грузинского лидера.