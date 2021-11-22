Врач Саакашвили Кипшидзе призвал привлечь к лечению экс-президента психиатра
Медики в числе прочего обеспокоены психическим состоянием бывшего грузинского лидера.
Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в ходе лечения потребуется помощь психолога и психиатра. Об этом заявил его лечащий врач Николоз Кипшидзе.
"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра", — сказал доктор в беседе с журналистами после того, как посетил Саакашвили в военном госпитале в Гори.
Кипшидзе допустил, что придётся привлечь специалистов из-за рубежа. Говоря о состоянии экс-президента в целом, врач отметил, что угрозы остаются.
"Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. <...> Продолжает лечение (Саакашвили. — Прим. Лайфа), отмечается общая слабость, головная боль, скачет давление, — рассказал медик, добавив, что врачи обеспокоены психическим состоянием бывшего грузинского лидера.
Вместе с тем, по словам специалиста, Саакашвили в госпитале чувствует себя спокойнее, чем в тюремной больнице. Единственное, чем он был недоволен, — это закрытое окно и отсутствие солнечного света, но эту проблему уже урегулировали.
Напомним, ранее Саакашвили перевезли из тюремной больнице в Глдани в военный госпиталь в Гори. В последнее время сообщалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". А ранее утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
Бывший лидер Грузии 1 октября прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Однако заседания суда уже несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили.
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