Психолог Синарёв назвал главное отличие неудачников от успешных людей

Разница между успешными и невезучими людьми заключается в отношении к происходящему и способности делать выводы. Так считает психолог Дмитрий Синарёв. Эксперт проиллюстрировал своё мнение притчей.

"Одного мудреца как-то спросили: "Вот ты такой сильный и умный, но что ты сможешь сделать, если, идя по дороге, попадёшь под камнепад? Ты ведь погибнешь?" Мудрец ненадолго задумался и, спокойно посмотрев в глаза собеседнику, ответил: "Меня просто там не будет", — рассказал Синарёв.

По словам психолога, "эффективных достигаторов" характеризует умение совершать поступки, которые приводят к успешным результатам. Они, разумеется, совершают ошибки, но не повторяют их. В этом и заключается принципиальное отличие успешных людей от неудачников.

Чтобы разорвать порочный круг невезения, Синарёв советует руководствоваться двумя тезисами:

Нужно помнить, что поражений не существует, а есть только обратная связь. Что бы с нами ни происходило — это опыт и бесценный ресурс, который следует использовать в дальнейшем.

Делая одно и то же, вы будете получать один и тот же результат.

Психолог призвал тех, кого что-то не устраивает, искать другой алгоритм действий: учиться, менять работу, место жительства, отношения.