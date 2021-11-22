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Психолог Синарёв назвал главное отличие неудачников от успешных людей

Эксперт призвал помнить и руководствоваться двумя тезисами, которые позволят разорвать порочный круг невезения.

22 ноября, 03:41

Фото © Pixabay

Разница между успешными и невезучими людьми заключается в отношении к происходящему и способности делать выводы. Так считает психолог Дмитрий Синарёв. Эксперт проиллюстрировал своё мнение притчей.

"Одного мудреца как-то спросили: "Вот ты такой сильный и умный, но что ты сможешь сделать, если, идя по дороге, попадёшь под камнепад? Ты ведь погибнешь?" Мудрец ненадолго задумался и, спокойно посмотрев в глаза собеседнику, ответил: "Меня просто там не будет", — рассказал Синарёв.

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По словам психолога, "эффективных достигаторов" характеризует умение совершать поступки, которые приводят к успешным результатам. Они, разумеется, совершают ошибки, но не повторяют их. В этом и заключается принципиальное отличие успешных людей от неудачников.

Чтобы разорвать порочный круг невезения, Синарёв советует руководствоваться двумя тезисами:

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  • Нужно помнить, что поражений не существует, а есть только обратная связь. Что бы с нами ни происходило — это опыт и бесценный ресурс, который следует использовать в дальнейшем.
  • Делая одно и то же, вы будете получать один и тот же результат.

Психолог призвал тех, кого что-то не устраивает, искать другой алгоритм действий: учиться, менять работу, место жительства, отношения.

Ранее психолог Татьяна Тулупьева назвала три причины, почему работодатели охотнее берут мужчин.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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