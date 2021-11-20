Вредная привычка: Психолог назвал 10 вещей, за которые никогда не нужно извиняться Извинения гасят конфликты, они эффективны для самозащиты, а порой это выражение такта. Но есть случаи, в которых не стоит извиняться ни при каких обстоятельствах. 19 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Извините, я неудачник

Психотерапевт Беверли Энгель разрушает стереотип, сформированный десятилетиями, согласно которому лучше лишний раз извиниться, чем промолчать, даже если вы не правы. На самом деле, по словам учёного, это может серьёзно пошатнуть ваш статус в обществе. Здесь примерно такая же ситуация, как с комплиментами: сказанный "в яблочко", он придаст вам шарма, но расточаемый направо-налево без повода превращает вас в глазах общества в пустозвона. Извиняясь за каждый чих, вы будто бы сигнализируете собеседнику о том, что не уверены в себе. И хорошо, если вы имеете дело с порядочным человеком, так как люди определённого склада воспримут это как разрешение вытирать об вас ноги.

Отказ от вредной привычки… извиняться

Европейская ассоциация социальных психологов сейчас работает над углублением и расширением открытия , согласно которому отказ от извинений хотя бы на неделю приводит к повышению самооценки. Он также способствует укреплению лидерских качеств, и наконец, если и не заменяет психотерапевта, то приводит психику в равновесие. Есть три этапа достижения мудрости в данном вопросе. Первый — безоговорочное следование "правилу десяти нет", второй — мониторинг извинений (как извиняемся, когда и за что), третий — научиться извиняться, когда это действительно необходимо. Как правило, чуйка на извинения идёт в комплекте с чувством такта.

Правило десяти "нет"

Психотерапевт Андрей Сумский отмечает, что для сохранения личных границ, а также подходящей ориентации добра и зла никогда не стоит извиняться за эти десять вещей. Во-первых, за слово "нет", если вам что-то не по душе, и не смейте оправдываться и как-то объяснять свой отказ. Во-вторых, за свои принципы. Люди с принципами — вымирающий вид. То же самое касается ваших сокровенных желаний. Как говорил Остап Бендер: "Не трогайте мои хрустальные мечты своими грязными руками".

Мировая практика сложилась таким образом, что люди часто приносят в кабинет врача осуждения от ближайшего круга. Он формирует человека и сильно на него влияет, но, чтобы сохранить себя и прожить ту жизнь, какую хочется, никогда не просите прощения за вашу личную жизнь и за ваш образ жизни. Кто-то живёт один. Может, так получилось, а может, это осознанный выбор. У других могут быть "семеро по лавкам" и брак с 18 лет. Каждому своё. Кто-то работает с утра до ночи, а кто-то любит поспать до полудня, кто-то — веган, а кто-то любит стейк посочнее, кому-то милее парусный спорт, а кому-то — Dota. Всё это дело личное, если вас осуждают и говорят: "Да ну брось, сколько тебе лет", — заканчивайте общение и не извиняйтесь Андрей Сумский Врач-психотерапевт

Также в чёрном списке извинений — чужие чувства и ожидания. Тут уж точно вы не в ответе за то, что у другого человека в голове, а уж извиняться и вовсе — увольте. Может, это покажется очевидным, но за ошибки прошлого, за свой успех и свои мысли также извиняться не стоит.

Осознанное извинение

Европейские психологи называют несколько ступеней осознанности. Первая — осознать, насколько вы привыкли извиняться по поводу и без. При этом неважно, родители вас так воспитали или воскресная школа. Вы человек взрослый, а значит, и ответственность несёте за всё сами. Зачастую, если какая-то ситуация вышла из-под контроля, достаточно признать это и сказать: "Да, мой косяк, исправлюсь".

Если коллега заметил, к примеру, в тексте или документе, составленном вами, ошибку, достаточно сказать: "Вау, спасибо, что заметил это". Благодарность вместо извинения перепишет негативный сценарий. Не получается строить диалог самому? Технологии вам в помощь — в деловой переписке существует специальный плагин для google Just Not Sorry. Он автоматически будет вам указывать на любые слова в письме, где вы порываетесь предаться самоуничижению и самобичеванию.

Не впадайте в крайности

Когда вы обозначили свои границы и выработали самоконтроль, на правах сильного нужно понять, что они заканчиваются там, где начинаются личные границы другого человека. Мы часто делаем другим больно, даже не замечая этого. Люди извиняются, чтобы отгородиться от этой боли, но, по сути, делают ставки не на лучшего союзника. Если заметили, что ваши слова и действия сделали кому-то плохо, извинитесь. В данном случае это признак сильного человека, берущего на себя ответственность за собственные поступки.

Авторы Евгений Жуков