Как же это всё произошло: психологи назвали 6 причин, которые испортят любые отношения Дискомфорт в общении с близкими считается одной из главных проблем современности. Многие люди сталкиваются с абьюзивными отношениями не только в браке. 9 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Уничтожение комфорта в отношениях

Тема доверия в отношениях любого рода, будь то романтическое увлечение или семья, интересовала мыслителей, начиная с Конфуция и заканчивая Фукуямой. Доверительные отношения во все времена считались залогом психологической безопасности, двигателем прогресса и налаживания социальных связей, но одновременно с этим доверие всегда было самой большой ловушкой, которую близкие люди могли расставить друг другу. Если у кого-то сформировалось доверие к абьюзеру, то ничего хорошего из этого выйти не может. Бывший врач-психиатр одной из израильских клиник душевного здоровья Симон Шифман поясняет: катастрофа в таких отношениях неизбежна, поскольку достичь комфорта для обоих не выйдет. Ради сохранения отношений, в том числе и семейных, должны стараться все заинтересованные стороны.

Безразличие

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Если партнёр или член семьи говорит вам: "Делай что хочешь, это твоя жизнь", — есть повод задуматься. Нет, он не поощряет вашу свободу, не бережёт ваши личные границы. Ему попросту нет до вас дела. Израильские врачи-психотерапевты отмечают, что настоящего друга и подлинного члена семьи жизнь его близких людей волнует точно так же, как его собственная. Он не даст близким пуститься во все тяжкие и, если увидит, что вы в беде, первым протянет руку помощи. Ещё один момент, на который стоит обратить внимание: некоторым людям нет дела ни до других, ни до себя, и в воронку саморазрушения они вовлекают близких. Таким людям самим нужна помощь, так что если ваш близкий теряет контроль и приглашает вас разделить радости хаоса, отправляйте его к специалисту или срочно принимайте меры самостоятельно.

Чувство вины и манипуляции

Если человек вынуждает вас плакать, унижаться, просить прощения, заниматься самобичеванием и постоянно внушает чувство вины — бегите от него. Близкий человек не будет во что бы то ни стало добиваться вашего внимания, и уж тем более не станет обременять своим обществом, если почувствует, что тем самым отнимает у вас силы и время. Даже если вы не правы, он укажет на это так, что ситуация не покажется обидной. И наоборот — похвала от токсичного человека оставляет осадок, необоснованно порождая внутри комплекс самозванца: дескать, вы, конечно, молодец, но так-то ничего особенного в вашем достижении нет. По-настоящему близкий человек не обесценивает заслуги, не принижает достижения и просто искренне радуется.

Психолог Юрий Горелов отмечает, что чувством вины пользуются в основном те, чья психика далека от устойчивого положения.

Если у человека есть непроработанные травмы, которые были долгое время запущены, то есть риск, что они будут проявляться до конца жизни. Пострадать от этого могут все — родители, дети, партнёры по бизнесу и браку, друзья. Манипуляция в целом процесс нехитрый, и её можно распознать, но некоторые предпочитают подчиниться воле другого человека, чтобы избежать конфликта. Проблема в том, что энергетика этого конфликта, его сила, если хотите, будет накапливаться — и со временем произойдёт крупный скандал, следствием которого будет разрыв, развод, сердечный приступ или что-нибудь в этом роде Юрий Горелов психолог

Проблемы с доверием

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Современные психологи призывают не доверять людям, привыкшим рассказывать о своих проблемах и при этом утаивать радости. Это значит, что человек не только не доверяет вам, но ещё и использует в качестве утилизатора собственной негативной информации. Посоветуйте ему психотерапевта, который поможет разобраться с "внутренними демонами". Пошлёт куда подальше? Тем лучше. Свободен.

Тот, кто доверяет вам, не будет скрывать новость о повышении на работе. Настоящая подруга не утаит, что у неё наладилась личная жизнь. Конечно, есть нюанс: у каждого взрослого здравомыслящего человека единицы тех, кому он по-настоящему доверяет. Израильский врач-психотерапевт Симон Шифман отмечает: связь у людей налаживается годами и десятилетиями, когда проходишь с человеком через горе и радость, смерть общих друзей и родных, рождение детей. И если обстоятельства меняют человека только в худшую сторону — свои сокровенные желания в этом случае стоит держать при себе.

Отсутствие спасательного круга

В здоровых отношениях в первую очередь речь идёт о сохранении личных границ, приватности. Если душа нараспашку — этим может воспользоваться недобросовестный человек. Если вы хвалитесь своими достижениями перед посторонними, в любом случае это будет иметь негативный эффект. Настоящие подлецы не станут пользоваться полученной информацией сразу. Они могут обдумать её и навредить так, что все прошлые достижения будут перечёркнуты. Это касается не только отношений на работе или друзей, но и родственников, которые могут завидовать вашему положению или талантам.

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Если человек преуспел больше вашего — в лучшем случае он равнодушно пожмёт плечами, обесценив ваши достижения, если же ему повезло меньше, он сначала обесценит собственные победы, на месте чего образуется чёрная дыра зависти, которая вскоре перерастёт в ненависть. Вам кажется, что это правило противоречит предыдущему? Нет. Речь идёт о посторонних людях — с близкими можно делиться почти всем, но кого из окружающих можно считать по-настоящему близким? Психолог Валерия Рассохина поясняет, что "нормальный уровень искренности" человека не может поддерживаться на одном уровне для всего круга общения.

Абсолютно нормально, что человек раскрывается только для своих, для тех, с кем ему комфортно. Но тут есть две главные опасности. Первая — ошибка выбора. Выбрать не того человека в качестве своего. Это может быть и неправильный партнёр, и член семьи, который, к примеру, настроен к вам враждебно. Вторая — стресс, который человек переживает из-за этого. Когда его предаёт кто-то из своих, начинается кризис доверия, и если с этим не работать, то ничего хорошего в дальнейшем ждать не стоит Валерия Рассохина психолог

Психологи также не рекомендуют делить шкуру неубитого медведя. Будь это намеченная на завтра удачная сделка, защита диссертации, финальное собеседование на престижную должность, последний отборочный этап на конкурс красоты. Преждевременная радость блокирует результат. И это не суеверие, а закономерность, выявленная психологами.

Дискомфорт в отношениях

Сегодня принято считать, что любой дискомфорт — это верный признак токсичных отношений. На самом деле точки нестыковки, шероховатости, конфликты — обоюдоострое явление. С одной стороны, вы должны себя чувствовать комфортно в отношениях с близким человеком, с другой стороны — если всё слишком гладко, это наводит на подозрения.

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Скорее всего, имеются подводные камни, которые кто-то усиленно маскирует, и рано или поздно они дадут о себе знать, разразившись настоящей бурей. Психологи утверждают, что конфликты — идеальный способ познания людьми друг друга. Идеального созвучия между homo sapiens не бывает, ведь мы не копии друг друга, мы всегда в чём-то различаемся. И прежде чем настроиться на одну тональность — люди сталкиваются с конфликтами.

Опять же, не всегда причина конфликта в другом человеке. Если вы решили разорвать связь из-за взаимонепонимания, хорошо подумайте — вдруг камень преткновения находится именно в вас.

Авторы Евгений Жуков