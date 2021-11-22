Главу подразделения УМВД в Забайкалье Тохсырова обвинили в превышении полномочий

Главе оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД РФ по Забайкальскому краю Сергею Тохсырову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Предъявлено обвинение начальнику оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю, а также старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения УМВД", — заявили в пресс-службе.

Как уточняется, обвиняемые принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции осуществлять противоправные действия. В случае отказа они угрожали негативными последствиями. Глава части помещён в СИЗО, а старший оперуполномоченный — под домашний арест.

Оперативно-разыскную часть собственной безопасности УМВД РФ по Забайкальскому краю, как сообщают местные СМИ, возглавляет подполковник полиции Сергей Тохсыров.