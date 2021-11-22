Россияне высказались о размере достойной пенсии

В России возросло число жителей крупнейших городов, которые считают, что на пенсии смогут жить на выплачиваемые государством деньги. Это следует из опроса SuperJob, пишет РБК.

Об этом заявили 24% респондентов, в то время как в 2009 году их было всего 7%. 28% опрошенных отметили, что на пенсии будут работать и жить на зарплату. 14% намерены воспользоваться сбережениями, 4% рассчитывают на выплаты негосударственных пенсионных фондов, а 7% рассказали, что у них есть другие источники дохода, например от сдачи недвижимости или дивиденды.

Достойной суммой пенсии россияне в среднем назвали сумму в 43 тысячи рублей (больше на 8%, чем в прошлом году). При этом молодёжь до 24 лет таковой посчитала 35,8 тысячи, а граждане старше 45 лет — 45 тысяч.