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Россияне высказались о размере достойной пенсии

Молодёжь и люди старшего возраста разошлись в данной сумме почти на 10 тысяч рублей.

22 ноября, 04:56

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В России возросло число жителей крупнейших городов, которые считают, что на пенсии смогут жить на выплачиваемые государством деньги. Это следует из опроса SuperJob, пишет РБК.

Об этом заявили 24% респондентов, в то время как в 2009 году их было всего 7%. 28% опрошенных отметили, что на пенсии будут работать и жить на зарплату. 14% намерены воспользоваться сбережениями, 4% рассчитывают на выплаты негосударственных пенсионных фондов, а 7% рассказали, что у них есть другие источники дохода, например от сдачи недвижимости или дивиденды.

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Достойной суммой пенсии россияне в среднем назвали сумму в 43 тысячи рублей (больше на 8%, чем в прошлом году). При этом молодёжь до 24 лет таковой посчитала 35,8 тысячи, а граждане старше 45 лет — 45 тысяч.

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Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что нельзя отступать от принципа индексации пенсии выше уровня инфляции. По словам главы государства, с 2019 года руководство страны строго выдерживало это правило.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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