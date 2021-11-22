ЦПВС: Российские военные в Сирии впервые начали патрулировать границу зоны контроля США

Российские военные в Сирии начали патрулировать границу зоны контроля международной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.

"Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции — зону "Восток" — и зону "Запад", контролируемую Вооружёнными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими", — заявил Кудинов журналистам.

По его словам, российские военнослужащие ранее не патрулировали эти территории. Кудинов отметил, что там могут находиться спящие ячейки ИГИЛ*. Также не исключено, что в этих районах нарушаются законы Сирии.

Представитель ЦПВС уточнил, что основная цель патрулирования — показать населению присутствие Вооружённых сил РФ. В будущем при благоприятной обстановке там будут проводиться гуманитарные акции.

Ранее в Сирии анонсировали начало производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В правительстве республики отметили, что этот препарат показал свою эффективность в стране.