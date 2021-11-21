Глава МИД Ирана назвал успешным сотрудничество Тегерана и Москвы в Сирии

Отношения Москвы и Тегерана в САР являются полностью успешными, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым в Тегеране.

"Говоря о региональном сотрудничестве между двумя странами, Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского МИД.

Кроме того, Абдоллахиан подчеркнул необходимость использования успешного совместного опыта двух стран для восстановления Сирии.