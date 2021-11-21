Глава МИД Ирана назвал успешным сотрудничество Тегерана и Москвы в Сирии
Абдоллахиан подчеркнул необходимость использования совместного опыта двух стран для восстановления Дамаска.
Фото © ТАСС / Машков Юрий
Отношения Москвы и Тегерана в САР являются полностью успешными, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым в Тегеране.
"Говоря о региональном сотрудничестве между двумя странами, Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского МИД.
Кроме того, Абдоллахиан подчеркнул необходимость использования успешного совместного опыта двух стран для восстановления Сирии.
Ранее Лайф писал, что сирийская ПВО отражает ракетную атаку Израиля в двух провинциях страны.
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