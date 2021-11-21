Народная артистка РФ Роксана Бабаян заявила, что её жизнь нельзя назвать роскошной и рассказала о размере свой пенсии. В эфире телеканала "НТВ" артистка призналась, что раньше активно работала и не задумывалась о пенсии.

"Когда можно было пенсию оформить, я её не оформила, я даже не думала о том, что мне нужно когда-то это сделать. Когда всё-таки пришла пора, мне сказали: "Роксан, а вы где витали?" Одно дело, когда ты в Пенсионный фонд отправляешь, ты существуешь в этом контексте, а я же сама по себе — сам играю, сам пою, сам билеты продаю", — объяснила она.

Как уточнила Бабаян, из-за такого отношения к деньгам у неё сложилась маленькая пенсия, однако ещё примерно столько же она получает за звание народного артиста.

"Пенсия у меня очень маленькая. Там вообще копейки, 20 000 или 18 000 рублей. Вместе со званием "Народной артистки" — 40 000", — уточнила она.

Вдова Михаила Державина добавила, что они с супругом также не гнались за просторной жилплощадью в Москве, и она вполне счастлива жить в их небольшой квартире, потому что это родные стены её любимого человека.