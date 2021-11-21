BMW разбившегося на Кутузовском проспекте блогера Губденского был оформлен на его подругу

Автомобиль BMW M4, на котором накануне насмерть разбился автоблогер Саид Губденский, не был на него зарегистрирован. Как пишет телеграм-канал SHOT , иномарка числилась за его 23-летней подругой Марией Ширшовой.

У блогера не было столичной прописки, а приобретение жилья значилось только в планах. Однако Губденскому слишком сильно хотелось ездить с московскими номерами, поэтому машину он оформил на подругу, которая помогала ему с продвижением в соцсетях. Отмечается, что у неё самой при этом водительских прав не было.