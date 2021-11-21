BMW разбившегося на Кутузовском проспекте блогера Губденского был оформлен на его подругу
Девушка помогала Саиду с продвижением в соцсетях, но водительских прав у неё самой никогда не было.
Автомобиль BMW M4, на котором накануне насмерть разбился автоблогер Саид Губденский, не был на него зарегистрирован. Как пишет телеграм-канал SHOT, иномарка числилась за его 23-летней подругой Марией Ширшовой.
У блогера не было столичной прописки, а приобретение жилья значилось только в планах. Однако Губденскому слишком сильно хотелось ездить с московскими номерами, поэтому машину он оформил на подругу, которая помогала ему с продвижением в соцсетях. Отмечается, что у неё самой при этом водительских прав не было.
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Как сообщал Лайф, авария произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте, в районе дома № 31. Автомобиль Саида Губденского вылетел на встречку и столкнулся с двумя иномарками. В результате погиб сам блогер, а также его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Лайф публиковал видео с моментом ДТП, который снял регистратор.
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