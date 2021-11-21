Раскрыто предназначение секретной кнопки на столе Путина

Стало известно, зачем у президента России Владимира Путина на столе находится секретная кнопка. Оказалось, что нужна она для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала "Россия-1".

"Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай", — объяснили во время эфира.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл тайну, что у главы государства есть ещё телефон специальной связи. Она нужна для того, чтобы вызвать того или иного чиновника, например руководство правительства, ведомств, администрации и других абонентов.

"Президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии", — подытожил представитель главы государства.