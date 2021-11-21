Бывший епископ Чукотки Диомид погиб в ДТП с грузовиком в Ленобласти
На момент аварии за рулём находилась 48-летняя жительница Санкт-Петербурга, также на заднем сиденье авто была пенсионерка, обе женщины скончались.
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Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (в миру — Сергей Дзюбан) погиб в ДТП с грузовиком на федеральной трассе Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области, сообщает портал 47news.
В момент столкновения с грузовиком MAN бывший архиерей Русской православной церкви находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля KIA Sorento. Управляла машиной 48-летняя жительница Санкт-Петербурга, также на заднем сиденье авто была пенсионерка, обе женщины скончались. Гражданин Эстонии, который вёл грузовик, госпитализирован с ушибом и переломом ноги.
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Ранее Лайф сообщал о ДТП на 24-м километре трассы А121 "Сортавала" в Ленобласти, во время которого из багажника авто выпало изуродованное тело мужчины. Позднее владельцев авто поймали. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. По предварительным данным, его хотели закопать в лесу, но туда не довезли. Всего в машине, которая по пути попала в ДТП, ехали три человека, все были задержаны. Причастность третьего в данный момент устанавливается.
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