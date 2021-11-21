Бывший епископ Чукотки Диомид погиб в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (в миру — Сергей Дзюбан) погиб в ДТП с грузовиком на федеральной трассе Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области, сообщает портал 47news .

В момент столкновения с грузовиком MAN бывший архиерей Русской православной церкви находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля KIA Sorento. Управляла машиной 48-летняя жительница Санкт-Петербурга, также на заднем сиденье авто была пенсионерка, обе женщины скончались. Гражданин Эстонии, который вёл грузовик, госпитализирован с ушибом и переломом ноги.