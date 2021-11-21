В Судане подписали соглашение о возвращении власти гражданскому правительству
Глава кабмина вернётся на свой пост и займётся формированием нового правительства.
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Представители военных и гражданских сил в Судане подписали в Хартуме новое политическое соглашение, согласно которому отменяется решение армейского командования об отстранении от должности главы правительства Абдаллы Хамдука. Об этом сообщает суданское гостелевидение, которое ведёт прямую трансляцию из президентского дворца.
В документе отмечается, что Хамдук вновь станет во главе правительства и приступит к формированию нового кабинета министров. Также в соглашении прописаны положения об ускорении процесса формирования парламента, создании Конституционного суда и назначении верховного судьи. Стороны договорились создать в Судане единую национальную армию и освободить всех политзаключённых.
Напомним, 25 октября в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. Позже Хамдука задержали. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к нации и заявил о введении режима чрезвычайного положения и роспуске органов власти. Позже Хамдука освободили.
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