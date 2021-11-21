В Совбезе предупредили о росте числа мигрантов, использующих РФ для транзита в ЕС

Совет безопасности России предупреждает об увеличении потоков выходцев из других стран, которые используют РФ для транзита в государства Евросоюза. Об этом заявил замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкин.

"Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной для того, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни", — сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, ежегодно на госгранице выявляется более 20 тысяч иностранцев при попытке незаконного въезда в Россию, свыше шести тысяч мигрантов задерживают при пересечении ими границы вне пунктов пропуска. В 2020–2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. В 2021 году через госграницу не пропустили порядка 22,4 тысячи иностранцев.