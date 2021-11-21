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В Совбезе предупредили о росте числа мигрантов, использующих РФ для транзита в ЕС

Там отметили, что в основном это выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

21 ноября, 15:04
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Совет безопасности России предупреждает об увеличении потоков выходцев из других стран, которые используют РФ для транзита в государства Евросоюза. Об этом заявил замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкин.

"Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной для того, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни", — сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, ежегодно на госгранице выявляется более 20 тысяч иностранцев при попытке незаконного въезда в Россию, свыше шести тысяч мигрантов задерживают при пересечении ими границы вне пунктов пропуска. В 2020–2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. В 2021 году через госграницу не пропустили порядка 22,4 тысячи иностранцев.

Гребёнкин также заявил, что возросшие риски переноса на российскую территорию опасных болезней людей и животных требуют дополнительных мер в пунктах пропуска через границу РФ и создания карантинных полос в ряде приграничных регионов.

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Напомним, что ранее обострилась ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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