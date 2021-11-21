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В Совбезе заявили о риске провокаций со стороны Киева на крымском направлении

Там указали на попытки Незалежной "оказать негативное информационное воздействие" на жителей полуострова.

21 ноября, 15:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкин предупредил, что сохраняется высокий риск проведения украинскими спецслужбами провокаций на крымском направлении.

"В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Чёрном морях", — сказал он в интервью "Российской газете".

По словам Гребёнкина, отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, а также контрабандой запрещённых веществ. Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на россиян, проживающих в Крыму. Это происходит в том числе путём распространения недостоверных сведений о внешней и внутренней политике РФ.

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Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в Постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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