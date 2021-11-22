Минфин готовит индексацию: на сколько повысятся пенсии в 2022 году и для кого Правительство предложило проиндексировать пенсии в следующем году всего лишь на 5,9%. Президент Владимир Путин предложил свой вариант. На какую прибавку могут рассчитывать пенсионеры. 21 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Уже ни для кого не секрет, что показатели инфляции в текущем году, скорее всего, окажутся выше, чем они предполагались в начале года. И если Минэкономразвития даёт прогноз инфляционных ожиданий на конец текущего года в пределах 7,8–8,1%, то Центробанк в лице его председателя Эльвиры Набиуллиной заявляет не только о растущих показателях инфляционных тенденций в финансовой сфере, но и о повышении продовольственной инфляции, которую аналитики Банка России прогнозируют в виде двузначной цифры.

В сложившейся ситуации президент Владимир Путин внёс предложение в следующем году поднять прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6%, то есть до 12 654 рублей и 13 890 рублей соответственно. При этом президент напомнил, что к прожиточному минимуму привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, доплаты к пенсиям, единые месячные выплаты льготникам и прочее. Аналитики считают, что в связи с данными заявлениями вполне возможно ожидать индексацию всех этих выплат, но особенно вероятно увеличение размера именно страховых пенсий и социальных пенсионных доплат. Ведь в России порядка 45,637 миллиона пенсионеров, а это примерно 31,2% от численности всего населения страны.

Тем более что о реальной необходимости такой индексации Путин ранее уже говорил.

"Пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции", — сказал российский президент на совещании по социальным вопросам 18 ноября текущего года. И напомнил, что такой подход к формированию выплат страховых пенсий строго выдерживался с 2019 года и сейчас отходить от данного принципа было бы неправильным.

— Правительство обычно устанавливает индексацию пенсий на величину не менее чем инфляция на конец прошлого года, — поясняет кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — Но в проекте федерального бюджета заложено повышение пенсий неработающих пенсионеров в 2022 году на 5,9%, а это ниже даже, чем официальные статистические данные по такому показателю. Поэтому, скорее всего, пенсии проиндексированы будут на более высокий процент, чем предусмотрено проектом бюджета, но точная величина этой индексации пока не озвучивается в связи с неподсчётом реальной инфляции на конец текущего года.

На сегодняшний день в России среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 17 942 рубля, а средняя социальная доплата — около 9514 рублей. Минтруд в своих планах объявил о возможности индексации пенсий только на 7,7%, а это всё равно пока в неутверждённых планах и менее инфляции. То есть правительству, чтобы реализовать предложения президента по пенсиям, придётся принимать поправки в бюджет, или индексация выше инфляции всё-таки не пройдёт?

— Согласно действующим бюджетным планам Минфина, с 1 января 2022 года страховые пенсии должны быть проиндексированы на 5,9%, а социальные (их обычно индексируют в апреле) на 7,7%. То есть среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам по плану составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей, но очевидно, что исходя из посыла президента, этого принципиально недостаточно, — рассказывает Глеб Задоя — ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн". — Если ориентироваться хотя бы на показатели текущей инфляции, то пенсионный прожиточный минимум надо будет поднять по страховым пенсиям на 8,1%, то есть до 18 840 рублей, а по социальным доплатам примерно на 10%, то есть до 10 465 рублей. Такое решение, наверное, возможно.

По мнению эксперта, даже если в правительстве не успеют подготовить поправки в действующие нормативные акты, то вполне может быть задействован механизм разовых выплат (например в качестве фиксированной суммы раз в несколько месяцев), он уже отработан и понятен и Минфину, и Минтруду. Если будет соответствующее распоряжение, то проблем с реализацией индексирующих надбавок быть не должно.

Кстати, источником для индексации пенсионных выплат, кроме средств федерального бюджета, вполне могут стать средства, конфискованные у коррупционеров.

Согласно поправкам в статью 17 закона об "Обязательном пенсионном страховании", которые в конце октября подписал Путин, теперь конфискованные у коррупционеров средства должны поступать в Пенсионный фонд России.

Авторы Максим Греков