Мэр Владивостока Шестаков помог вытолкать машину местной жительницы из ледяной каши

Мэр Владивостока Шестаков помог женщине вытолкать машину из ледяной каши. Видео © Instagram / autohelp_vl

Мэр Владивостока Константин Шестаков во время снегопада помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололёда не мог подняться в горку. Видео появилось на странице autohelp_vl в "Инстаграме".

На кадрах видно, что Шестаков и ещё трое мужчин толкают иномарку, которая забуксовала на подъёме на ледяной каше.

"Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъём на [улице] Нейбута. Посмотрели — резина летняя. В случае если вы не "переобулись", примите решение остаться дома", — призвал градоначальник в "Инстаграме".