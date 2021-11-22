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Мэр Владивостока Шестаков помог вытолкать машину местной жительницы из ледяной каши

Градоначальник призвал автомобилистов не выезжать на дороги на летней резине. Ранее на город обрушился сильный циклон.

22 ноября, 04:45

Кадр из видео © Instagram / autohelp_vl

Мэр Владивостока Шестаков помог женщине вытолкать машину из ледяной каши. Видео © Instagram / autohelp_vl

Мэр Владивостока Константин Шестаков во время снегопада помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололёда не мог подняться в горку. Видео появилось на странице autohelp_vl в "Инстаграме".

На кадрах видно, что Шестаков и ещё трое мужчин толкают иномарку, которая забуксовала на подъёме на ледяной каше.

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"Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъём на [улице] Нейбута. Посмотрели — резина летняя. В случае если вы не "переобулись", примите решение остаться дома", — призвал градоначальник в "Инстаграме".

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Ранее юрист Сергей Сорокин предупредил российских водителей о наказании за летнюю резину зимой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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