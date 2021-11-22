Был "мазурик", стал "мошенник": В "Яндексе" рассказали, как изменился русский язык за 100 лет
Например, ранее не было "стресса", а "подкаблучником" называли только часть обуви.
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В "Яндексе" провели исследование значения слов в русском языке. Оно приурочено к годовщине со дня рождения составителя Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля, пишет РБК.
Отмечается, что некоторые слова, использующиеся в настоящее время, 100 лет назад имели другое значение. Например, "капот" сейчас означает крышку моторного отсека автомобиля, а раньше — женское домашнее платье. "Декрет" — обычно это отпуск по беременности, а в начале века так называли постановления, имеющие силу закона. "Питомец" — сейчас это домашнее животное, а раньше так спокойно называли воспитанников. Также ранее в русском языке не было "стресса", "подкаблучником" называли только часть обуви, а "мошенников" величали "мазуриками".
Исследователям удалось обнаружить слова, которые сейчас почти не используются в речи. Например, нескладица (беспорядок), лганьё (враньё), заручка (помощь), инфлюэнца (грипп), дрянность (мерзость), захолонуть (застыть), конфекта (конфета), манкировать (пренебрегать), мотоциклет (мотоцикл), рутинёр (консерватор).
Ранее Минпросвещения предложило изменить правила русского языка. Там подготовили проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии", в котором собран свод правил, соответствующих современному состоянию языка. Публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман поддержал инициативу. По его мнению, если мы не будем вносить изменения в правописание, то в конце концов доживём до английского положения дел: когда правописание слов абсолютно не похоже на их произношение.
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