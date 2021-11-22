В "Яндексе" провели исследование значения слов в русском языке. Оно приурочено к годовщине со дня рождения составителя Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля, пишет РБК.

Отмечается, что некоторые слова, использующиеся в настоящее время, 100 лет назад имели другое значение. Например, "капот" сейчас означает крышку моторного отсека автомобиля, а раньше — женское домашнее платье. "Декрет" — обычно это отпуск по беременности, а в начале века так называли постановления, имеющие силу закона. "Питомец" — сейчас это домашнее животное, а раньше так спокойно называли воспитанников. Также ранее в русском языке не было "стресса", "подкаблучником" называли только часть обуви, а "мошенников" величали "мазуриками".

Исследователям удалось обнаружить слова, которые сейчас почти не используются в речи. Например, нескладица (беспорядок), лганьё (враньё), заручка (помощь), инфлюэнца (грипп), дрянность (мерзость), захолонуть (застыть), конфекта (конфета), манкировать (пренебрегать), мотоциклет (мотоцикл), рутинёр (консерватор).