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У подножия вулкана: В Сальвадоре построят первый в мире Биткоин-Сити

По словам президента страны Букеле, правительство не планирует взимать никаких налогов, кроме НДС.

22 ноября, 05:25

Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Сальвадора Найиб Букеле намерен построить первый в мире Биткоин-Сити для привлечения инвестиций в страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

Политик выступил на мероприятии, завершающем недельную кампанию по продвижению криптовалют. Букеле объявил, что город будет построен в восточном регионе Ла-Уньон. Биткоин-Сити будет функционировать на основе геотермальной электростанции, которая поможет добывать криптовалюту. Правительство не планирует взимать никаких налогов, кроме 10-процентного налога на добавленную стоимость.

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"Инвестируйте в Биткоин-Сити и зарабатывайте столько, сколько хотите. Это полностью экологичный город, получающий энергию от вулкана", заявил Букеле.

Как уточняется, 50% налога на добавленную стоимость будет использоваться для погашения облигаций, выпущенных для финансирования строительства города. Остальная часть средств пойдёт на оплату сбора и вывоза мусора. В общей сложности стоимость инфраструктуры оценивается в 300 тысяч биткоинов (17,7 млрд долларов). По словам Букеле, Биткоин-Сити будет иметь кольцевую структуру. В городе построят аэропорт, жилые и торговые районы и центральную площадь, похожую на символ криптовалюты. Первые "вулканические облигации" планируется выпустить в 2022 году, а через пять лет Сальвадор начнёт продавать некоторую часть биткоина, используемого для финансирования облигаций.

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Напомним, Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин как официальную валюту. Граждане республики с его помощью могут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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