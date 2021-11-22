У подножия вулкана: В Сальвадоре построят первый в мире Биткоин-Сити
По словам президента страны Букеле, правительство не планирует взимать никаких налогов, кроме НДС.
Фото © ТАСС / ЕРА
Президент Сальвадора Найиб Букеле намерен построить первый в мире Биткоин-Сити для привлечения инвестиций в страну. Об этом сообщает агентство Reuters.
Политик выступил на мероприятии, завершающем недельную кампанию по продвижению криптовалют. Букеле объявил, что город будет построен в восточном регионе Ла-Уньон. Биткоин-Сити будет функционировать на основе геотермальной электростанции, которая поможет добывать криптовалюту. Правительство не планирует взимать никаких налогов, кроме 10-процентного налога на добавленную стоимость.
"Инвестируйте в Биткоин-Сити и зарабатывайте столько, сколько хотите. Это полностью экологичный город, получающий энергию от вулкана", — заявил Букеле.
Как уточняется, 50% налога на добавленную стоимость будет использоваться для погашения облигаций, выпущенных для финансирования строительства города. Остальная часть средств пойдёт на оплату сбора и вывоза мусора. В общей сложности стоимость инфраструктуры оценивается в 300 тысяч биткоинов (17,7 млрд долларов). По словам Букеле, Биткоин-Сити будет иметь кольцевую структуру. В городе построят аэропорт, жилые и торговые районы и центральную площадь, похожую на символ криптовалюты. Первые "вулканические облигации" планируется выпустить в 2022 году, а через пять лет Сальвадор начнёт продавать некоторую часть биткоина, используемого для финансирования облигаций.
К 1 декабря на крипторынке ждут сверхрекорд: Что это значит для курса доллара и чем уникален осенний взлёт биткоина
Напомним, Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин как официальную валюту. Граждане республики с его помощью могут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги.
Комментариев: 0