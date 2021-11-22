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Врач Терентьева перечислила опасную из-за излучения бытовую технику

Эффект, по словам медика, зависит от интенсивности, длительности и локализации облучения, а также от исходного состояния здоровья.

22 ноября, 05:36

Фото © Pixabay

Многие бытовые приборы излучают электромагнитные волны, которые могут быть опасны для нервной, иммунной, эндокринной и половой систем человека. Об этом рассказала врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании "Инвитро" Екатерина Терентьева.

Медик отметила, что практически в каждой квартире присутствуют источники слабого электромагнитного излучения, например, микроволновые и индукционные печи, люминесцентные лампы, компьютерная техника, беспроводные приборы, а также средства сотовой связи. Биологический эффект электромагнитного излучения зависит от интенсивности, длительности и локализации облучения, а также от исходного состояния здоровья.

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"Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме. Наиболее чувствительные к нему нервная, иммунная, эндокринная и половая системы", сказала Терентьева в беседе с РИА "Новости".

Терапевт добавила, что эффект излучения накопительный, поэтому не исключено развитие дегенеративных процессов в центральной нервной системе, новообразований, гормональных заболеваний, преждевременное старение организма. По словам эксперта, чтобы устранить или снизить электромагнитное излучение на организм, необходимо грамотно расставлять мебель для отдыха на расстоянии двух-трёх метров от электроприборов. Также специалист посоветовала проверять новые приборы на соответствие санитарным нормам, выбирать менее мощную технику и не говорить по мобильному телефону более трёх-четырёх минут за раз.

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Ранее эксперт Александр Боганик объяснил, почему не стоит верить в заявления производителей о бесшумности техники. По его словам, на этапах разработки бытовые приборы проходят тестирование в условиях, отличающихся от реальных.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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