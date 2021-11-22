В России число самозанятых сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей

Число самозанятых в России сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в беседе с РБК.

"Больше 3,5 миллиона человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 миллиона. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла всё равно это важно", — сказал Егоров, говоря о стратегии ведомства по созданию налоговых режимов.

Так, на 1 ноября 2021 года, по данным службы, в России насчитывалось 3,54 миллиона действующих индивидуальных предпринимателей. При этом в конце 2020 года ФНС сообщала о том, что в стране 1,6 миллиона самозанятых, а значит, исходя из приведённых Егоровым данных, этот показатель за год вырос более чем в два раза.