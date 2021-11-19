К декабрю на рынке труда начнётся сезонный ажиотаж: Чем будет уникален этот месяц и кого ждут аномальные зарплаты Этот декабрь станет необычным месяцем для рынка труда. В одних сферах ожидается сезонный ажиотаж, а в других не будет традиционного спада. Как это отразится на зарплатах и возможностях для подработки? 18 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какой тренд на рынке труда наметился этой осенью

Особенно яркий тренд конца осени — появление вакансий QR-контролёров и QR-курьеров. По данным сервиса "Авито.Работа", с 1 по 15 ноября 2021 года в России количество вакансий по проверке QR-кодов выросло на 191% в сравнении с аналогичным периодом октября этого года.

— Соискательская активность увеличилась более чем в четыре раза за последний месяц. Мы уверены, что зимой количество подобных вакансий будет только расти и вряд ли пойдёт на спад до полной вакцинации населения или снятия ограничений, поскольку появление таких сотрудников исключит посещение общественных мест непривитыми гражданами и поможет замедлить распространение вируса, — рассказал управляющий директор "Авито.Работа" Артём Кумпель.

Он отметил, что работодатели с приближением зимы открывают сезонные вакансии. По некоторым из них предлагается оклад, по другим — сдельная оплата труда. Традиционно возрастает спрос на работников на производство (фасовка и упаковка подарков, конфет), курьеров на развоз документации и подарков, продавцов на новогодние и ёлочные ярмарки, аниматоров и ведущих — на различные торжества.

— Из последних тенденций стоит отметить стабилизацию уровня зарплат. Тем сотрудникам, которых нанимают сейчас вновь, предлагают большую оплату труда по сравнению с коллегами, которые остаются работать на том же месте. Это показатель, который говорит о том, что начались восстановительные процессы в экономике. После критического провала в прошлом году постепенно оплата труда начинает выходить на докризисный уровень. На мой взгляд, самый тяжёлый этап для экономики Россия уже прошла. Бизнес научился успешно работать в условиях ограничений, — считает руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Где больше всего платят и в каких сферах искать подработку

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Востребованность подработки в стране остаётся высокой. Согласно результатам недавно проведённого исследования "Авито" и сервиса part-time исполнителей GigAnt, большинству россиян (70%) недостаточно их зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому каждый третий рассматривает подработку для улучшения финансовой ситуации. Чаще других подрабатывать идут жители городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

Наиболее популярными сферами для поиска подработки в начале ноября стали "Диджитал-услуги" (соискательская активность за последний год возросла на 23%), "Ремонт и строительство" (+18%), "Красота и здоровье" (+16%), "Образовательные услуги" (+15%).

— Спрос на рынке труда к концу года вполне отражает картину, которую мы наблюдали на протяжении всего прошлого года. Бизнес продолжает активно оцифровываться, соответственно, IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики) сейчас очень нужны. В ближайшую пятилетку тренд на цифровизацию попросит ещё примерно 2 млн специалистов, — рассказал директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Вместе с этим, по его словам, проблему с иностранной рабочей силой до сих пор решить не удалось. Нет каких-то понятных перспектив по решению проблемы и в 2022-м. Так что спрос сохранится в строительной сфере, сфере услуг, мобильности. И зарплаты там продолжат расти. Конечно, не такими темпами, как это было в этом году, но высокий спрос продолжит позитивно сказываться на размере вознаграждений. Кроме того, можно ждать также роста и спроса на кадры в ретейле — новогодний период — сезон повышения потребительской активности, поэтому в сфере торговли будет много работы.

— При этом сезонной приостановки найма, которая традиционно наблюдается перед новогодними праздниками, в этом году ждать, скорее всего, не стоит. Дефицит кадров заставляет эйчаров не приостанавливать работу даже в предканикулярный сезон. Что касается вариантов для подработки, то здесь мы могли бы посоветовать проектные задачи в сфере мобильности и доставки. Спрос на курьеров и таксистов традиционно растёт в праздники, — добавил Сергей Сухоставец.

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По его наблюдениям, всё популярнее становятся маркетплейсы-агрегаторы, объединяющие исполнителей и заказчиков. Для сотрудничества достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Этот процесс занимает всего пару минут и позволяет легально подрабатывать.

— Сейчас остро не хватает разработчиков программного обеспечения. Причём во всём мире. Достаточно посмотреть списки незакрытых вакансий у стартапов. А в России не хватает в особенности. Неквалифицированные программисты, окончившие очередные "коробочные" онлайн-курсы, многих работодателей не устраивают (поскольку программированию можно по-настоящему научиться только жёсткой практикой, а не по курсам). А за квалифицированные кадры приходится биться с IT-гигантами и западными зарплатами, — рассказал IT-эксперт danya.ru Даниил Шеповалов.

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Есть весьма привлекательные отрасли экономики, в которых уровень зарплат на 30–50% выше рынка. Это финансовый сектор, фармацевтика, ИТ и финтех. Именно они и привлекают соискателей. Отдельные успехи в целом демонстрируют ИТ и финтех. Продвинутый молодой специалист может запросто зарабатывать в отрасли от 150 тыс. рублей и выше. Об этом рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Он заметил, что за последний год количество вакансий серьёзно превышает спрос на рынке труда. Колоссальный кадровый голод сегодня испытывают целые отрасли: транспорт и логистика, медицина и фармацевтика, энергетика, ТЭК, промышленность, сектор услуг.

— Уникальность положения к исходу года в том, что сегодня снова рынок соискателей, а не работодателей. Лучший вариант для личного развития — детально проработать стратегию запуска собственного дела. Особенно повезёт тем, кто займёт своё место в отраслях с высокой добавленной стоимостью — финтехе, услугах, юриспруденции, финансовых сервисах, онлайн-бизнесе, — заключил Андрей Лобода.

Кадровики отмечают, что если посмотреть на рынок труда в целом, то практически во всех специальностях достаточно большая вилка зарплат. Профессионалы с опытом могут получать порядка 200 тыс. в разных областях — и в сфере высоких технологий, и в сфере услуг. Сейчас такие суммы могут зарабатывать и курьеры с собственным автомобилем, и инженеры, и люди творческих профессий. Перед Новым годом растёт спрос на ремонтные работы, соответственно, повышаются доходы и у строительных бригад. Хороший сантехник или электрик вполне может получить больше 200 тыс. Правда, для этой профессии такие суммы максимальны, тогда как программисты могут получать и по 500 тыс. рублей в месяц.

Авторы Нина Важдаева