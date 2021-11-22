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Регион
Опубликовано 22 ноября 2021, 09:04

В Госдуму внесли проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Ранее сообщалось, что введение такой меры необходимо для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Парламент Чеченской Республики внёс в Государственную думу законопроект, который предлагает запретить в СМИ распространение сведений о национальности преступников. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ.

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — говорится в тексте законопроекта.

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Как сообщал Лайф, по мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

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Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Варвара Романова
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