В Госдуму внесли проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Ранее сообщалось, что введение такой меры необходимо для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Парламент Чеченской Республики внёс в Государственную думу законопроект, который предлагает запретить в СМИ распространение сведений о национальности преступников. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ.

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — говорится в тексте законопроекта.