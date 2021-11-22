Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2021, 01:00

Депутат ГД Затулин предложил признавать загранпаспорт недействительным только через суд

По словам парламентария, если изъятие документов будет происходить без судебного решения, то виноватыми в некоторых случаях могут оставаться владельцы.

Первый зампредседателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что в законопроекте правительства, который закрепляет основания для признания паспортов РФ недействительными, можно проработать вопрос судебного порядка изъятия документа.

Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, основаниями для признания паспорта недействительным считаются его утрата, прекращение гражданства, невозврат по окончании служебной командировки, непригодность документа, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение.

Граница закрыта: За что могут отобрать загранпаспорт
Граница закрыта: За что могут отобрать загранпаспорт

По словам парламентария, если изъятие документов будет происходить без судебного решения, то виноватыми в некоторых случаях могут оставаться владельцы.

"Я поэтому настаиваю на том, что это не может быть без решения суда. Когда паспорт изымают без решения суда, виноватым остаётся его владелец. А если паспорт действительно выдан незаконно, а кто его выдавал? Почему это не расследуется?" — призвал депутат Госдумы в беседе с РИА "Новости".

У кого отберут загранпаспорт за долги
У кого отберут загранпаспорт за долги

Ранее юрист Анатолий Миронов рассказал, кто не вправе просить копию паспорта.

BannerImage

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Госдума
  • Загранпаспорт
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar