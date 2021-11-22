Депутат ГД Затулин предложил признавать загранпаспорт недействительным только через суд

По словам парламентария, если изъятие документов будет происходить без судебного решения, то виноватыми в некоторых случаях могут оставаться владельцы.

Первый зампредседателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что в законопроекте правительства, который закрепляет основания для признания паспортов РФ недействительными, можно проработать вопрос судебного порядка изъятия документа.

Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, основаниями для признания паспорта недействительным считаются его утрата, прекращение гражданства, невозврат по окончании служебной командировки, непригодность документа, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение.

По словам парламентария, если изъятие документов будет происходить без судебного решения, то виноватыми в некоторых случаях могут оставаться владельцы.

"Я поэтому настаиваю на том, что это не может быть без решения суда. Когда паспорт изымают без решения суда, виноватым остаётся его владелец. А если паспорт действительно выдан незаконно, а кто его выдавал? Почему это не расследуется?" — призвал депутат Госдумы в беседе с РИА "Новости".