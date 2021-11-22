Депутат ГД Затулин предложил признавать загранпаспорт недействительным только через суд

Первый зампредседателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что в законопроекте правительства, который закрепляет основания для признания паспортов РФ недействительными, можно проработать вопрос судебного порядка изъятия документа.

По словам парламентария, если изъятие документов будет происходить без судебного решения, то виноватыми в некоторых случаях могут оставаться владельцы.

"Я поэтому настаиваю на том, что это не может быть без решения суда. Когда паспорт изымают без решения суда, виноватым остаётся его владелец. А если паспорт действительно выдан незаконно, а кто его выдавал? Почему это не расследуется?" — призвал депутат Госдумы в беседе с РИА "Новости".