В хостеле на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Видео © LIFE

В хостеле на Волгоградском проспекте в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В хостеле по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8 начался пожар. Пожарные на месте. Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности. Из окон идёт густой дым, люди просят о помощи", — рассказал источник.

Отмечается, что пожарные вывели из хостела 15 человек.