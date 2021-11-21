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"Люди просят о помощи": В хостеле на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

Возгоранию присвоен повышенный, второй ранг сложности.

21 ноября, 20:59

Фото © LIFE

В хостеле на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Видео © LIFE

В хостеле на Волгоградском проспекте в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В хостеле по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8 начался пожар. Пожарные на месте. Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности. Из окон идёт густой дым, люди просят о помощи", — рассказал источник.

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Отмечается, что пожарные вывели из хостела 15 человек.

Согласно данным из открытых источников, по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8 находится хостел "ВИП корпус 8".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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