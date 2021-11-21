Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой
Артистка разместила несколько трогательных снимков с новорождённым в "Инстаграме" и раскрыла его имя.
Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала мамой. О рождении ребёнка артистка сообщила в "Инстаграме", прикрепив фото из роддома.
В соцсети Серябкина разместила несколько трогательных снимков с новорождённым и сообщила, что малыша, родившегося 20 ноября, назвали Лукой.
В сентябре 36-летняя певица подтвердила, что находится на последних сроках беременности. Напомним, в конце 2020 года Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию — экс-сотрудника лейбла MALFA и своего бывшего концертного продюсера. О грядущем пополнении в семье пара узнала в марте.
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