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Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой

Артистка разместила несколько трогательных снимков с новорождённым в "Инстаграме" и раскрыла его имя.

21 ноября, 20:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWjMFcUgvGi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">seryabkina</a></p>

Фото © Instagram / seryabkina

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала мамой. О рождении ребёнка артистка сообщила в "Инстаграме", прикрепив фото из роддома.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

В соцсети Серябкина разместила несколько трогательных снимков с новорождённым и сообщила, что малыша, родившегося 20 ноября, назвали Лукой.

Серябкина надела купальник и приняла такие позы в реке, что даже самые искушённые отвели глаза

Серябкина надела купальник и приняла такие позы в реке, что даже самые искушённые отвели глаза

В сентябре 36-летняя певица подтвердила, что находится на последних сроках беременности. Напомним, в конце 2020 года Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию — экс-сотрудника лейбла MALFA и своего бывшего концертного продюсера. О грядущем пополнении в семье пара узнала в марте.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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