Серябкина надела купальник и приняла такие позы в реке, что даже самые искушённые отвели глаза
Певица сейчас отдыхает в Подмосковье, откуда регулярно выкладывает снимки на фоне живописной природы.
Популярная 36-летняя певица Ольга Серябкина в последнее время решила вернуться к своему откровенному образу из прошлого. В составе группы Serebro артистка часто появлялась в открытых нарядах и принимала для снимков соблазнительные позы. Однако, выйдя замуж, Ольга забросила такие привычки, предпочитая милые и стильные кадры. И вот на улице фанатов снова настал праздник — певица устроила фотосессию прямо в воде.
Сейчас Ольга отдыхает за городом, в Подмосковье, поэтому и съёмка происходила на природе. Звезда позировала на берегу реки, где позади виднелся лес. Певица плескалась в кофейном купальнике в лучах уходящего солнца. Полумрак придавал фото особую интимность, а свет всегда выгодно падал на пышные формы певицы, что фанаты никак не могли проигнорировать.
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Некоторые подписчики поинтересовались, кто же выступил фотографом на этой съёмке. Сама певица не стала отвечать на вопрос, но очевидно, что это был её муж. С Георгием Начкебией, бывшим концертным директором и сыном грузинского бизнесмена, Ольга познакомилась ещё во время совместной работы в лейбле Максима Фадеева. А когда звезда начала сольную карьеру под псевдонимом Molly, будущий муж остался с ней и стал помогать с продвижением.
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