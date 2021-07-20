Серябкина надела купальник и приняла такие позы в реке, что даже самые искушённые отвели глаза

Популярная 36-летняя певица Ольга Серябкина в последнее время решила вернуться к своему откровенному образу из прошлого. В составе группы Serebro артистка часто появлялась в открытых нарядах и принимала для снимков соблазнительные позы. Однако, выйдя замуж, Ольга забросила такие привычки, предпочитая милые и стильные кадры. И вот на улице фанатов снова настал праздник — певица устроила фотосессию прямо в воде.

Фото © Instagram / seryabkina

Сейчас Ольга отдыхает за городом, в Подмосковье, поэтому и съёмка происходила на природе. Звезда позировала на берегу реки, где позади виднелся лес. Певица плескалась в кофейном купальнике в лучах уходящего солнца. Полумрак придавал фото особую интимность, а свет всегда выгодно падал на пышные формы певицы, что фанаты никак не могли проигнорировать.

Фото © Instagram / seryabkina

Олина попа на вершине топа🔥 __the_pragmatist__

Пошлая Молли вернулась ❤️ Lahzahoihayotam

Оля, какая вы красивая! Любим и обожаем😍 Alekseimaslov6472

Фото © Instagram / seryabkina