Серябкина в маленьком купальнике показала больше, чем ей хотелось, из-за слишком холодной воды

Известная 36-летняя певица Ольга Серябкина, которая сейчас выступает под псевдонимом Molly, устроила небольшой перерыв и уехала в Подмосковье, чтобы отдохнуть с мужем на природе. Экс-участница группы Serebro плескалась в озере и позировала перед фотографом, в роли которого выступил её супруг. Для небольшой фотосессии артистка выбрала ярко-лимонный купальник, который подчеркнул все достоинства певицы.

Фото © Instagram / seryabkina

Под снимком Ольга призналась, что только сейчас научилась наслаждаться отдыхом — раньше она была слишком загружена и даже во время перерывов думала о работе. "Когда мы с мужем первый раз поехали на несколько дней в Амстердам, он мне вообще сказал, что никогда не видел человека, который до такой степени не умеет отдыхать", — призналась 3,2 млн фанатов артистка.

Фото © Instagram/seryabkina

Олечка, ты не одна такая 🤗 7513valentina

Мне 47, пока отдыхать не умею...😂 romandmitriev5200

Когда несколько лет работаешь, занимаешься своим делом, то, конечно же, отдыхать не получается, и мы не знаем, каково это alyonaaksenova87

Фото © Instagram/seryabkina